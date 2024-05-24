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США продолжают планировать испытательный полет к Луне на сентябрь 2025 года

США продолжают планировать испытательный полет к Луне на сентябрь 2025 года Соединенные Штаты пока не сдвигают предполагаемые сроки первого пилотируемого испытательного полета к Луне в рамках программы Artemis ("Артемида") и исходят из того, что он состоится в сентябре будущего года.
Другие страны
24 мая 2024 г. 06:53
США продолжают планировать испытательный полет к Луне на сентябрь 2025 года

Соединенные Штаты пока не сдвигают предполагаемые сроки первого пилотируемого испытательного полета к Луне в рамках программы Artemis ("Артемида") и исходят из того, что он состоится в сентябре будущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Мы считаем, что сентябрь 2025 года представляет собой реалистичную дату для запуска Artemis II", - заявил он, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Artemis II - это первый испытательный пилотируемый полет к Луне.

При этом Нельсон подтвердил, что ориентировочная дата миссии Artemis III с целью высадки астронавтов рядом с Южным полюсом Луны - "сентябрь 2026 года". "Мы все еще движемся по графику к сентябрю 2025 года. Artemis II отвечает всем поэтапным требованиям", - сказал глава NASA.

Вместе с тем он уточнил, что специалисты американского космического ведомства проводят в настоящее время дополнительную проверку термозащитного покрытия корабля Orion, в котором астронавтов планируется отправлять к Луне в рамках программы Artemis.

"Мы занимаемся дополнительной проверкой в связи с необычными явлениями, наблюдающимися с термозащитным покрытием. И, безусловно, запуска не произойдет, пока мы не будем к этому готовы", - подчеркнул Нельсон, не вдаваясь в детали.

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