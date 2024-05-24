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Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США

Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит в скором времени с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса США.
Другие страны
24 мая 2024 г. 07:49
Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит в скором времени с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Как передает Report, об этом заявил спикер Палаты представителей американского законодательного органа Майк Джонсон, выступая в Вашингтоне.

"И сегодня я рад сообщить вам еще кое-что. Скоро мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса. Да. Это будет своевременная и, как мне кажется, очень сильная демонстрация поддержки израильского правительства в самое трудное для него время", - отметил республиканец.

Джонсон ранее сообщал журналистам, что разговаривал с Нетаньяху, они работают над согласованием даты совместного выступления израильского премьера перед Конгрессом.

Эта инициатива потребует поддержки лидера демократического большинства Сената Конгресса Чака Шумера, который уже дал свое согласие.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu ABŞ Konqresinin hər iki palatasının birgə iclasında çıxış edəcək

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