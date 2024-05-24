О нас

ОАЭ намерены инвестировать 10 млрд долларов в экономику Пакистана

ОАЭ намерены инвестировать 10 млрд долларов в экономику Пакистана ОАЭ выразили готовность инвестировать 10 млрд долларов в развитие различных секторов экономики Пакистана.
Другие страны
24 мая 2024 г. 11:26
ОАЭ намерены инвестировать 10 млрд долларов в экономику Пакистана

ОАЭ выразили готовность инвестировать 10 млрд долларов в развитие различных секторов экономики Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра республики Шахбаза Шарифа.

По ее данным, договоренности были достигнуты в ходе встречи главы правительства Пакистана с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Они обсудили весь спектр двусторонних отношений, включая сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной и оборонной сферах. Шариф подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства с эмиратами, в том числе в области информационных технологий, возобновляемых источников энергии и туризма.

Как отмечает агентство ARY News, власти Пакистана рассчитывают, что иностранные капиталовложения будут способствовать экономическому росту исламской республики, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры. ОАЭ намерены инвестировать 400 млн долларов в строительство грузового железнодорожного коридора от Карачи до сортировочной станции Пипри, расположенной около порта Касим, и в превращение ее в логистический узел.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pakistan PM office says UAE has committed $10B in investments

Другие новости из категории

МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев
МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев
24 мая 2024 г. 12:20
Орбан заявил, что Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО
Орбан заявил, что Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО
24 мая 2024 г. 10:31
Свыше 100 человек стали жертвами оползня в Папуа - Новой Гвинее
Свыше 100 человек стали жертвами оползня в Папуа - Новой Гвинее
24 мая 2024 г. 09:09
Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США
Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США
24 мая 2024 г. 07:49
Япония ввела санкции за поставки оружия КНДР в РФ
Япония ввела санкции за поставки оружия КНДР в РФ
24 мая 2024 г. 07:28
Армия Китая в ходе учений взяла остров Тайвань в кольцо
Армия Китая в ходе учений взяла остров Тайвань в кольцо
24 мая 2024 г. 07:13
США продолжают планировать испытательный полет к Луне на сентябрь 2025 года
США продолжают планировать испытательный полет к Луне на сентябрь 2025 года
24 мая 2024 г. 06:53
По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Ханое
По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Ханое
24 мая 2024 г. 06:07
Пентагон заключил контракт на $1 млрд на постройку двух фрегатов
Пентагон заключил контракт на $1 млрд на постройку двух фрегатов
24 мая 2024 г. 05:08
Билеты на Эйфелеву башню подорожают в преддверии ОИ-2024 в Париже
Билеты на Эйфелеву башню подорожают в преддверии ОИ-2024 в Париже
24 мая 2024 г. 04:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi