ОАЭ намерены инвестировать 10 млрд долларов в экономику Пакистана

ОАЭ выразили готовность инвестировать 10 млрд долларов в развитие различных секторов экономики Пакистана.

ОАЭ выразили готовность инвестировать 10 млрд долларов в развитие различных секторов экономики Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра республики Шахбаза Шарифа.

По ее данным, договоренности были достигнуты в ходе встречи главы правительства Пакистана с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Они обсудили весь спектр двусторонних отношений, включая сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной и оборонной сферах. Шариф подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства с эмиратами, в том числе в области информационных технологий, возобновляемых источников энергии и туризма.

Как отмечает агентство ARY News, власти Пакистана рассчитывают, что иностранные капиталовложения будут способствовать экономическому росту исламской республики, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры. ОАЭ намерены инвестировать 400 млн долларов в строительство грузового железнодорожного коридора от Карачи до сортировочной станции Пипри, расположенной около порта Касим, и в превращение ее в логистический узел.