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МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев

МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах, чтобы побеседовать на тему снятых Россией разграничительных буев на реке Нарва.
Другие страны
24 мая 2024 г. 12:20
МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев

МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах, чтобы побеседовать на тему снятых Россией разграничительных буев на реке Нарва.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом глава министерства Маргус Цахкна сообщил в соцсети "X".

Заявление о том, что российские пограничники сняли разграничительные буи на Нарве, появилось на сайте министерства накануне.

По словам министра, Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, продолжая "противостоять враждебной деятельности России в Европе".

Буи, разграничивающие судоходные пути, устанавливают каждую весну. До 2022 года это делали по согласию сторон.

В четверг эстонские пограничники сообщили, что Россия в ночь на 23 мая убрала 24 из 50 буев.

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