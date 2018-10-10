Лондон и Брюссель сблизили позиции по Brexit

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Брюссель больше не требует от Лондона новых предложений по ирландской границе - вопросу, который оставался одной из ключевых проблем переговоров между ЕС и Великобританией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, стороны ведут прямые переговоры с целью достичь предварительного соглашения к саммиту ЕС, который пройдет 17-18 октября в бельгийской столице.

На сегодняшний день важной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.