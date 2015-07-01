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    ​Около 20 тыс. человек вышли на улицы Афин в поддержку соглашения с кредиторами

    Тысячи людей собрались на площади Синтагма у здания парламента в центре города

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 тысяч манифестантов во вторник вышли на улицы греческой столицы в поддержку условий соглашения с международными кредиторами, предложения которых ранее отверг премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

    Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, тысячи людей собрались на площади Синтагма у здания парламента в центре города, размахивая флагами Греции и Евросоюза.

    В понедельник несколько тысяч человек собрались в центре Афин, протестуя против требований кредиторов продолжать политику жесткой экономии. Правящая коалиция радикальных левых СИРИЗА призвала во вторник провести акции протеста против требований кредиторов по всей стране.

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