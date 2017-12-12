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    Один человек погиб, несколько десятков получили ранения при взрыве на газораспределительной станции в Австрии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Правоохранительные органы перекрыли движение на дорогах

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате мощного взрыва, который прогремел сегодня утром на газораспределительной станции близ австрийского города Баумгартен, сообщает Report со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

    На место выехали пожарно-спасательная служба и скорая помощь. 

    Как отметили в полиции, взрыв произошел на газовом терминале, который принадлежит австрийской нефтегазовой компании OMV. 

    По данным Bloomberg, в компании OMV заявили, что в связи со взрывом, согласно стандартным правилам техники безопасности, терминал будет закрыт.

    Всех пострадавших доставляют с ожогами в больницы Вены. Правоохранительные органы перекрыли движение на дорогах.

    *** 13:00

    Взрыв произошел на газопроводе в австрийском городе Баумгартен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным местной полиции, в результате взрыва пострадали около 60 человек.

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    "Взрыв произошел в 8:45  по местному времени, после чего произошел пожар, ситуация находится под контролем, но по предварительной информации есть несколько раненых", - сказал представитель полиции Эдмунд Трагшиц. 

    Терминал Баумгартен является основным газораспределительным центром в Австрии. 

    В настоящий момент причины взрыва неизвестны.

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