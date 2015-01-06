​Очередную встречу Ирана и "шестерки" решено провести в Женеве 18 января

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Очередную встречу Ирана и "шестерки" решено провести в Женеве не 15, а 18 января. Как отмечает Report, об этом сообщил ТАСС по телефону иранский дипломатический источник.

"Такой график будет устраивать все стороны, - сказал он. - Поэтому принято решение провести встречу 18 января в Женеве".

По словам собеседника, перед пленарным заседанием иранская сторона планирует провести двусторонние встречи как с российской, так и с американской переговорной командой.

Российскую сторону на очередном раунде переговоров традиционно будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.

Источник не исключил, что двусторонние встречи пройдут накануне вечером - 17 января. "В данный момент уточняется, будет ли это приемлемо для всех сторон", - пояснил источник.