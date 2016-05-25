 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародовано количество погибших в терактах в странах ЕС в 2015 году

    По подозрению в подготовке и осуществлении терактов были арестованы 667 человек

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Более 150 человек погибли, свыше 360 получили ранения при терактах, совершенных в странах Евросоюза в 2015 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор антитеррористического центра при Европоле Mануэль Паньягуа.

    В ходе встречи с членами комитета Европарламента по гражданским свободам он рассказал, что в прошлом году в ЕС террористами было подготовлено в общей сложности 211 неудавшихся и реализованных террористических атак. Число наиболее кровавых терактов составило 17. 

    По словам Паньягуа, по подозрению в их подготовке и осуществлении были арестованы 667 человек.

    Напомним, 23 мая в сирийской провинции Латакия были совершены теракты, в результате которых погибли 165 человек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi