​Обнародовано количество погибших в терактах в странах ЕС в 2015 году

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Более 150 человек погибли, свыше 360 получили ранения при терактах, совершенных в странах Евросоюза в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор антитеррористического центра при Европоле Mануэль Паньягуа.

В ходе встречи с членами комитета Европарламента по гражданским свободам он рассказал, что в прошлом году в ЕС террористами было подготовлено в общей сложности 211 неудавшихся и реализованных террористических атак. Число наиболее кровавых терактов составило 17.

По словам Паньягуа, по подозрению в их подготовке и осуществлении были арестованы 667 человек.

Напомним, 23 мая в сирийской провинции Латакия были совершены теракты, в результате которых погибли 165 человек.