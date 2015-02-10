Обама запросит у Конгресса США новые полномочия для борьбы с ИГ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама намерен запросить у конгресса разрешение на использование военной силы против боевиков "Исламского государства" (ИГ), сообщил один из сотрудников аппарата законодательной власти.

По его данным, Белый дом может предпринять этот шаг уже на нынешней неделе. Как отмечается, речь идет именно о формальном разрешении на использование военной силы в борьбе с экстремистами. Летом прошлого года администрация США уже получила согласие законодателей на проведение бомбардировок позиций боевиков в Ираке и в Сирии.

Ранее в тот же день Обама затронул тему ИГ на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме. По его словам, Вашингтон и Берлин "едины в стремлении уничтожить эту варварскую организацию". Американский лидер также поблагодарил коллегу "за поддержку международной коалиции в Ираке".

Наряду с этим Обама признал, что "молодежь в наших странах, особенно в мусульманских диаспорах, является мишенью для рекрутов "Аль-Каиды" и ИГ". По его словам, "защита молодых людей от идеологии (боевиков) является задачей их семей, этих диаспор". "Но мы можем им в этом помочь", — добавил он, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.