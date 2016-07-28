​Обама: Трамп проиграет президентские выборы в США

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет ноябрьские выборы.

Как передает Report, c таким прогнозом выступил в среду поздно вечером с трибуны общенационального съезда американской Демократической партии в Филадельфии (штат Пенсильвания) президент США Барак Обама.

На взгляд нынешнего хозяина Белого дома, являющегося демократом, Трамп "не предлагает никаких настоящих решений" серьезным проблемам США.

"Он просто выдвигает лозунги, и он предлагает страх. Он ставит на то, что, если ему удастся напугать достаточное число людей, то он, возможно, и получит такое количество голосов, которого будет достаточно для победы на этих выборах", - считает Обама.

Однако, убежден он, "это еще одно пари, которое Дональд Трамп проиграет, поскольку недооценивает американцев". "Мы не хрупки или пугливы. Наша сила коренится не в каком-то самозваном спасителе, обещающем, что только он может восстановить порядок", - заявил американский лидер.