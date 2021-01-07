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Обама назвал штурм Капитолия "великим позором" для США

Обама назвал штурм Капитолия "великим позором" для США Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением, посвященным событиям на Капитолийском холме в Вашингтоне
Другие страны
7 января 2021 г. 10:54
Обама назвал штурм Капитолия великим позором для США
Барак Обама

Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением, посвященным событиям на Капитолийском холме в Вашингтоне, передает Report со ссылкой на РБК.

По его словам, штурм здания Конгресса, совершенный при подстрекательстве действующего президента, войдет в историю США как момент "великого позора".

"История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент великого позора и стыда для нашей нации", — написал Обама в обращении, опубликованном в Twitter.

По мнению Обамы, республиканцы в сложившихся условиях должны сами сделать первый шаг и "потушить разгорающееся пламя". Он поддержал тех сторонников республиканской партии, которые выступили против политики Трампа.

Помимо Обамы с осуждением произошедшего в Вашингтоне выступили и несколько других экс-президентов США. Билл Клинтон заявил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был одновременно и атакой на всю страну и конституцию. "Эта атака была вызвана более чем четырехлетней ядовитой политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга", — считает Клинтон. Он потребовал "завершить мирную передачу власти, предписанную Конституцией".

Экс-президент Джордж Буш-младший заявил, что "не верил своим глазам", когда наблюдал за событиями на Капитолии.

"Это то, как оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей стране", — говорится в его заявлении. "Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам", — добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Obama Kapitoli basqınını ABŞ üçün böyük biabırçılıq adlandırıb
Версия на английском языке Obama: Attack on US Congress is 'great shame' but not surprising

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