NYT: Новый иммиграционный указ Трампа введет временный запрет на размещение в США беженцев из всех стран

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Ирак будет исключен из списка государств, чьим гражданам временно запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов Америки, согласно новому указу президента Дональда Трампа. Как сообщает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник в вашингтонской администрации.

Как ожидается, Д. Трамп подпишет новый иммиграционный указ уже сегодня.

По данным источника, новый указ введет также временный запрет на размещение в США беженцев из всех стран.

При этом неизвестно, как долго продлится данный запрет.

Предыдущий указ, который был заблокирован судом, приостанавливал программу размещения в США вынужденных переселенцев на 120 дней.