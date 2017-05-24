Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава Минздрава Эфиопии

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран глава министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.
Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, это решение было принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
Об избрании официально объявлено на пленарном заседании.
51-летний Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах он возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии. Он был избран генеральным директором ВОЗ из трех кандидатов. Подобные выборы впервые проводятся на ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, является руководящим органом ВОЗ.
News DepartmentАвтор новости
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