Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава Минздрава Эфиопии

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран глава министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, это решение было принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Об избрании официально объявлено на пленарном заседании.

51-летний Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах он возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии. Он был избран генеральным директором ВОЗ из трех кандидатов. Подобные выборы впервые проводятся на ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, является руководящим органом ВОЗ.