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    Новое правительство Греции приняло присягу в Президентском дворце

    В кабинете министров, возглавляемом Василики Тану-Христофилу, 23 человека с учетом заместителей министров и самого премьера

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Новое греческое техническое правительство приняло в пятницу присягу во время церемонии в Президентском дворце в присутствии президента страны Прокописа Павлопулоса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

    В правительстве, возглавляемом председателем верховного суда Василики Тану-Христофилу, - 23 человека с учетом заместителей министров и самого премьера. Основной его задачей станет проведение досрочных парламентских выборов.

    В четверг была приведена к присяге премьер технического правительства, председатель верховного суда Греции Тану-Христофилу.

    Министерство финансов Греции в техническом правительстве возглавил один из главных переговорщиков с международными кредиторами в последние месяцы Йоргос Хулиаракис, главой МИД страны стал уже дважды занимавший этот пост (в правительствах Панайотиса Пикрамменоса и Константиноса Караманлиса) Петрос Моливьятис. Состав Кабмина объявил здесь в пятницу официальный представитель нового правительства Родолфос Моронис.

    Министерство обороны, по его словам, возглавил генерал в отставке Иоаннис Гьякис. Госминистром по борьбе с коррупцией останется Панайотис Николудис.

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