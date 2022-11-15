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Норвегия закупила у США ракеты для истребителей на рекордные 500 млн долларов

Норвегия закупила у США ракеты для истребителей на рекордные 500 млн долларов Власти Норвегии заключили самую крупную в истории страны сделку с США о приобретении ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35 на сумму около 5 млрд норвежских крон (примерно 500 млн долларов).
Другие страны
15 ноября 2022 г. 17:31
Норвегия закупила у США ракеты для истребителей на рекордные 500 млн долларов

Власти Норвегии заключили самую крупную в истории страны сделку с США о приобретении ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35 на сумму около 5 млрд норвежских крон (примерно 500 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Минобороны королевства.

"Это очень важный шаг как для повышения обороноспособности Норвегии, так и для норвежско-американского сотрудничества", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Он отметил, что достижение подобных договоренностей очень важно в нынешней нестабильной ситуации с области безопасности.

Ведомство информирует, что ракеты будут переданы королевству до 2028 года включительно.

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Версия на английском языке Norway buys US fighter missiles for record $500M

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