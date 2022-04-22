Нидерланды заморозили российские активы на 632 млн евро

Финансовые учреждения Нидерландов заморозили к настоящему моменту российские активы на сумму 632 млн евро.

Финансовые учреждения Нидерландов заморозили к настоящему моменту российские активы на сумму 632 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете, направленном в пятницу национальному парламенту главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

По его данным, в общей сложности страна "заморозила 632 млн евро и заблокировала операции на 274 млн евро". Кроме того, под особый контроль взята ситуация с 20 яхтами. Суда не могут покидать Нидерланды, доставляться или передаваться владельцам из-за санкций, введенных в отношении РФ. Таможенные органы проверили 33,5 тыс. контейнеров и рассмотрели 63 тыс. деклараций на экспорт товаров.

Ранее Нидерланды назначили бывшего главу МИД Стефа Блока координатором по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении России. В его обязанности входит координация деятельности профильных министерств, ведомств и организаций, направленных на заморозку российских активов, блокировку финансовых операций и конфискацию объектов движимого и недвижимого имущества.