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Нидерланды заморозили российские активы на 632 млн евро

Нидерланды заморозили российские активы на 632 млн евро Финансовые учреждения Нидерландов заморозили к настоящему моменту российские активы на сумму 632 млн евро.
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22 апреля 2022 г. 13:21
Нидерланды заморозили российские активы на 632 млн евро

Финансовые учреждения Нидерландов заморозили к настоящему моменту российские активы на сумму 632 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете, направленном в пятницу национальному парламенту главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

По его данным, в общей сложности страна "заморозила 632 млн евро и заблокировала операции на 274 млн евро". Кроме того, под особый контроль взята ситуация с 20 яхтами. Суда не могут покидать Нидерланды, доставляться или передаваться владельцам из-за санкций, введенных в отношении РФ. Таможенные органы проверили 33,5 тыс. контейнеров и рассмотрели 63 тыс. деклараций на экспорт товаров.

Ранее Нидерланды назначили бывшего главу МИД Стефа Блока координатором по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении России. В его обязанности входит координация деятельности профильных министерств, ведомств и организаций, направленных на заморозку российских активов, блокировку финансовых операций и конфискацию объектов движимого и недвижимого имущества.

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Версия на азербайджанском языке Niderland Rusiyanın 632 milyon avro dəyərində aktivlərini dondurub
Версия на английском языке Netherlands freezes Russian assets for 632M euros

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