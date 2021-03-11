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Нетаньяху отменил запланированный на 11 марта визит в ОАЭ

Нетаньяху отменил запланированный на 11 марта визит в ОАЭ Перенос поездки случился из-за госпитализации супруги главы правительства Израиля Сары Нетаньяху с подозрением на аппендицит
Другие страны
11 марта 2021 г. 13:45
Нетаньяху отменил запланированный на 11 марта визит в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отменить запланированный на 11 марта визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее газета The Times of Israel сообщила о возможном переносе поездки из-за госпитализации в ночь на четверг супруги главы израильского правительства Сары Нетаньяху с подозрением на аппендицит.

Визит Нетаньяху в ОАЭ ранее откладывался уже трижды из-за действующих в Израиле карантинных ограничений.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.

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