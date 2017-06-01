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    Неизвестный задержан при попытке проникнуть на территорию Белого дома

    17 мая спецслужбы предотвратили аналогичную попытку проникновения

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Секретная служба США задержала неизвестного, пытавшегося перепрыгнуть через ограждение у Белого дома.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

    "Секретная служба задержала человека, который попытался перепрыгнуть через ограждение в виде велосипедной стойки рядом с Белым домом", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что режим безопасности Белого дома уже восстановлен, улицы открыты для движения пешеходов.

    17 мая спецслужбы предотвратили аналогичную попытку проникновения.

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