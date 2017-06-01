Неизвестный задержан при попытке проникнуть на территорию Белого дома

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Секретная служба США задержала неизвестного, пытавшегося перепрыгнуть через ограждение у Белого дома.

Как передает Report, об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Секретная служба задержала человека, который попытался перепрыгнуть через ограждение в виде велосипедной стойки рядом с Белым домом", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что режим безопасности Белого дома уже восстановлен, улицы открыты для движения пешеходов.

17 мая спецслужбы предотвратили аналогичную попытку проникновения.