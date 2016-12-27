Неизвестный устроил взрывов на территории дома правительства Таиланда

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина проник во вторник рано утром на территорию дома правительства Таиланда, залез на крышу находящегося там почтового отделения и сбросил оттуда по очереди пять взрывпакетов в форме шариков для игры в пинг-понг.

Как передает Report, об этом сoобшил интернет-версия газеты Nation.

Как отмечает издание, происшествие вызвало кратковременную панику среди сотрудников аппарата правительства. Дом правительства Таиланда представляет собой комплекс зданий, в которых работают кабинет министров и аппарат правительства.

Пока неизвестно, удалось ли полицейским из состава охраны дома правительства задержать злоумышленника.