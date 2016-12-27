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    Неизвестный устроил взрывов на территории дома правительства Таиланда

    Происшествие вызвало кратковременную панику среди сотрудников аппарата правительства

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина проник во вторник рано утром на территорию дома правительства Таиланда, залез на крышу находящегося там почтового отделения и сбросил оттуда по очереди пять взрывпакетов в форме шариков для игры в пинг-понг.

    Как передает Report, об этом сoобшил интернет-версия газеты Nation.

    Как отмечает издание, происшествие вызвало кратковременную панику среди сотрудников аппарата правительства. Дом правительства Таиланда представляет собой комплекс зданий, в которых работают кабинет министров и аппарат правительства.

    Пока неизвестно, удалось ли полицейским из состава охраны дома правительства задержать злоумышленника. 

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