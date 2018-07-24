Неизвестный расстрелял митинг в Пакистане, после чего застрелился

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек убиты и десять ранены в округе Чаквал в пакистанской провинции Пенджаб, где неизвестный открыл огонь по участникам политического митинга, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел накануне поздно вечером, когда неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия по участникам митинга, организованного одной из местных партий, после чего застрелился.

Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

По предварительной версии, нападение на демонстрантов совершил психически больной человек.