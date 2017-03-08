Неизвестные убили носорога во французском зоопарке и спилили рог

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники проникли в вольер с африканскими носорогами в зоопарке французского города Туари.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, они убили четырехлетнего белого носорога по кличке Винс выстрелами в голову, спилили один из рогов и скрылись.

Судя по всему, это были браконьеры, охотившиеся за рогом: они очень ценятся на черном рынке, за один килограмм можно выручить 60 тысяч долларов.

Это первый случай в Европе, когда браконьеры нападают на животное прямо в зоопарке.