Неизвестные расстреляли из автоматов посетителей бара в Мексике, есть погибшие

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Три человека погибли, пятеро получили ранения при нападении неизвестных на бар в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Трагедия произошла в пригороде Монтеррея, столицы региона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник телеканал Televisa.

По его данным, вооруженные автоматами преступники подъехали к заведению и открыли огонь по людям, находившимся внутри, после чего скрылись. Задержать их не удалось.

Ранее в Мексике обстреляли группу мигрантов.