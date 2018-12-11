Неизвестные расстреляли из автоматов посетителей бара в Мексике, есть погибшие

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Три человека погибли, пятеро получили ранения при нападении неизвестных на бар в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Трагедия произошла в пригороде Монтеррея, столицы региона.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник телеканал Televisa.
По его данным, вооруженные автоматами преступники подъехали к заведению и открыли огонь по людям, находившимся внутри, после чего скрылись. Задержать их не удалось.
Ранее в Мексике обстреляли группу мигрантов.
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