В Мексике обстреляли группу мигрантов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Группа мигрантов из стран Центральной Америки была обстреляна по дороге в сторону границы США в мексиканском штате Веракрус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, была убита одна женщина, еще три человека получили ранения, в том числе трехлетний мальчик.

За атакой могут стоять местные полицейские, однако официально эта информация не подтверждена.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки.