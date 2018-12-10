В Мексике обстреляли группу мигрантов

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Группа мигрантов из стран Центральной Америки была обстреляна по дороге в сторону границы США в мексиканском штате Веракрус.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, была убита одна женщина, еще три человека получили ранения, в том числе трехлетний мальчик.
За атакой могут стоять местные полицейские, однако официально эта информация не подтверждена.
К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки.
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