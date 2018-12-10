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    В Мексике обстреляли группу мигрантов

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Группа мигрантов из стран Центральной Америки была обстреляна по дороге в сторону границы США в мексиканском штате Веракрус.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, была убита одна женщина, еще три человека получили ранения, в том числе трехлетний мальчик.

    За атакой могут стоять местные полицейские, однако официально эта информация не подтверждена.

    К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. 

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