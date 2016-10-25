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    Не менее шести человек погибли во время пожара в больнице в Малайзии

    Cпасателям удалось эвакуировать около 100 больных

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Малайзии.

    Как передает Report, об этом сообщает электронная версия газеты Star.

    По данным, возгорание произошло утром во вторник около 09:00 по местному времени.

    По словам представителей правоохранительных органов, все погибшие были пациентами больницы, расположенной в городе Джохор-Бару (административный центр штата Джохор). Кроме того, спасателям удалось эвакуировать около 100 больных.


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