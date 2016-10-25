Не менее шести человек погибли во время пожара в больнице в Малайзии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщает электронная версия газеты Star.

По данным, возгорание произошло утром во вторник около 09:00 по местному времени.

По словам представителей правоохранительных органов, все погибшие были пациентами больницы, расположенной в городе Джохор-Бару (административный центр штата Джохор). Кроме того, спасателям удалось эвакуировать около 100 больных.



