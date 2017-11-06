NBC: Экс-советнику президента США намерены в ближайшее время предъявить обвинения по "российскому делу"

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Следователи собрали достаточно информации по "российскому делу", чтобы предъявить обвинения бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну, передает Report со ссылкой на NBC.

Источники также сообщают, что обвинения могут быть предъявлены и сыну М. Флинна.

Напомним, что М. Флинн был одним из первых сподвижников Дональда Трампа, кто попал под подозрение спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в выборы президента США. Его уволили с поста советника спустя 24 дня в феврале этого года.

Р. Мюллер усилил давление на М. Флинна после того, как под домашний арест был помещен другой фигурант этого дела, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

NBC пишет, что в данный момент следователи опрашивают очевидцев с целью выяснения, отмывал ли Флинн деньги и лгал ли он федеральным агентам о своих поездках за рубеж.