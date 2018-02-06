Названы условия для вступления балканских стран в ЕС

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Страны Западных Балкан, претендующие на вступление в Евросоюз, не смогут присоединиться к ЕС, пока Словения и Хорватия не разрешат проблему с границей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"На фоне этой проблемы вступление новых стран Западных Балкан (в ЕС) не может произойти, пока спор о границе не будет разрешен", - заявил он, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Хорватия и Словения должны проявить ответственность, проблема должна быть разрешена до вступления новых стран", - указал Жан-Клод Юнкер.

Отметим, что Словения и Хорватия претендуют на одни и те же территории в Пиранском заливе Адриатического моря.

Отметим, что из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.