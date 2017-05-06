Генсек: НАТО не рассматривает участие в сирийском конфликте

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не рассматривает возможность участия в гражданской войне в Сирии.

Как передает Report, об этом он рассказал журналу Spiegel.

"Никакого участия военнослужащих НАТО в гражданской войне в Сирии не ожидается, никаких дискуссий по этому поводу не ведется", - сказал глава альянса.

Однако Й.Столтенберг отметил, что альянс готов активно участвовать в борьбе с терроризмом. Так, по его словам, военные НАТО могут обучать местные силы в Ираке и Афганистане для борьбы с боевиками.