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    Генсек: НАТО не рассматривает участие в сирийском конфликте

    Альянс готов активно участвовать в борьбе с терроризмом

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не рассматривает возможность участия в гражданской войне в Сирии.

    Как передает Report, об этом он рассказал журналу Spiegel.

    "Никакого участия военнослужащих НАТО в гражданской войне в Сирии не ожидается, никаких дискуссий по этому поводу не ведется", - сказал глава альянса.

    Однако Й.Столтенберг отметил, что альянс готов активно участвовать в борьбе с терроризмом. Так, по его словам, военные НАТО могут обучать местные силы в Ираке и Афганистане для борьбы с боевиками.

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