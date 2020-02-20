Нашествие саранчи грозит голодом Южному Судану

Саранча пересекла границу Южного Судана и распространились в наиболее плодородной части страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в правительстве страны, насекомые проникли из Уганды и основная их часть пока осела в южной части округа Магви.

Представитель регионального отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Мешак Мало отметил, что появление саранчи в Южном Судане создает дополнительные трудности в обеспечении населения этой страны продовольствием Особые опасения специалистов вызывает тот факт, что на нынешний месяц приходится пик размножения этих насекомых и те области, где они сейчас находятся, станут эпицентром очередной вспышки опасных для сельского хозяйства вредителей.

Саранча уже распространилась на значительные регионы стран Африканского Рога и Восточной Африки. Согласно подсчетам экспертов ФАО, из-за ее нашествия до 25 млн человек оказались в регионе под угрозой нехватки продовольствия.