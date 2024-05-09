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Си Цзиньпин обсудит с властями Венгрии инфраструктурные проекты

Си Цзиньпин обсудит с властями Венгрии инфраструктурные проекты Сегодня в Будапеште ожидаются переговоры председателя Китая Си Цзиньпиня с властями Венгрии, в повестке дня будут вопросы российско-украинской войны, и инфраструктурные проекты.
Другие страны
9 мая 2024 г. 09:51
Си Цзиньпин обсудит с властями Венгрии инфраструктурные проекты

Сегодня в Будапеште ожидаются переговоры председателя Китая Си Цзиньпиня с властями Венгрии, в повестке дня будут вопросы российско-украинской войны, и инфраструктурные проекты.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, лидер Китая прибыл в Будапешт после визитов во Францию и Сербию в ходе своего европейского турне

Обозреватели отмечают, что китайский лидер в Венгрии может рассчитывать на теплый прием, поскольку эта страна является важным партнером по торговле и инвестициям, в отличие от других стран ЕС, рассматривающих возможность диверсификации с КНР и уменьшение зависимости.

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