О нас

Минобороны США заключило контракт с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS

Минобороны США заключило контракт с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS общей суммой более $861,3 млн.
Другие страны
9 мая 2024 г. 08:42
Минобороны США заключило контракт с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS общей суммой более $861,3 млн.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Компания Lockheed Martin Corp., Гранд-Прери, Техас, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму $861 333 188 на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и вспомогательных услуг. Заявки были поданы через интернет, и одна из них была получена. Места проведения работ и финансирование будут определяться с каждым заказом, ориентировочная дата завершения — 31 мая 2026 года", — сказано в сообщении Пентагона.

В документе также указываются еще несколько военных соглашений, заключенных военным ведомством США с частными компаниями на поставку парашютов, на техобслуживание оборудования и строительство рыбопропускного сооружения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US Department of Defense inks contract with Lockheed Martin for production of HIMARS MLRS

Самое важное

Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi