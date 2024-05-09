Минобороны США заключило контракт с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS общей суммой более $861,3 млн.

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS общей суммой более $861,3 млн.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Компания Lockheed Martin Corp., Гранд-Прери, Техас, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму $861 333 188 на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и вспомогательных услуг. Заявки были поданы через интернет, и одна из них была получена. Места проведения работ и финансирование будут определяться с каждым заказом, ориентировочная дата завершения — 31 мая 2026 года", — сказано в сообщении Пентагона.

В документе также указываются еще несколько военных соглашений, заключенных военным ведомством США с частными компаниями на поставку парашютов, на техобслуживание оборудования и строительство рыбопропускного сооружения.