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В Минфине и Минюсте Германии начались обыски

В Минфине и Минюсте Германии начались обыски В зданиях Министерства финансов и Министерства юстиции ФРГ в Берлине проводятся обыски.
Другие страны
9 сентября 2021 г. 14:10
В Минфине и Минюсте Германии начались обыски

В зданиях Министерства финансов и Министерства юстиции ФРГ в Берлине проводятся обыски.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Spiegel.

Обыск проводится по запросу прокуратуры города Оснабрюк в рамках дела, начатого еще в 2020 году, когда государственные обвинители заподозрили сотрудников департамента финансового надзора в Кельне в утаивании важной информации об отмывании денег. Речь шла о подозрительном переводе крупной суммы денег на счет одного из африканских банков.

После прошлогодних обысков в Кельне стало известно о служебной переписке подозреваемых с сотрудниками ведомств в Берлине, что стало поводом для проводимых обысков.

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Версия на английском языке German prosecutors search finance, justice ministries in money laundering probe

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