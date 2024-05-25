На западе Индии при пожаре в игровой зоне погибли более 20 человек

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой н

По меньшей мере 20 человек, в том числе несколько детей, погибли при пожаре в штате Гуджарат в Индии.

Об этом Report передает со ссылкой на газету Hindustan Times.

Главный министр региона Бхупендра Патель сообщил, что спасательная операция на месте пожара продолжается.

"Огонь взят под контроль. Мы пытаемся извлечь из-под обломков как можно больше тел, на данный момент извлечены около 20", - сказал он.

Министр также отметил, что причины возгорания пока неизвестны. Начато расследование.

При этом, как сообщает издание, большинство погибших - дети. Из-за огня крыша ангара, где располагалась игровая зона, рухнула. Пожарные опасаются, что под обломками могут оставаться тела погибших.