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На западе Индии при пожаре в игровой зоне погибли более 20 человек

На западе Индии при пожаре в игровой зоне погибли более 20 человек Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой н
Другие страны
25 мая 2024 г. 21:22
На западе Индии при пожаре в игровой зоне погибли более 20 человек

По меньшей мере 20 человек, в том числе несколько детей, погибли при пожаре в штате Гуджарат в Индии.

Об этом Report передает со ссылкой на газету Hindustan Times.

Главный министр региона Бхупендра Патель сообщил, что спасательная операция на месте пожара продолжается.

"Огонь взят под контроль. Мы пытаемся извлечь из-под обломков как можно больше тел, на данный момент извлечены около 20", - сказал он.

Министр также отметил, что причины возгорания пока неизвестны. Начато расследование.

При этом, как сообщает издание, большинство погибших - дети. Из-за огня крыша ангара, где располагалась игровая зона, рухнула. Пожарные опасаются, что под обломками могут оставаться тела погибших.

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