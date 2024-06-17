Премьер Госсовета КНР призвал не допустить новой холодной войны

Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал противостоять "лагерной конфронтации" и развязыванию новой холодной войны.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал противостоять "лагерной конфронтации" и развязыванию новой холодной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Канберре.

"Китай готов усилить координацию и сотрудничество с Австралией на региональном и международном уровнях, придерживаться [стратегии] поддержания региональных мира и стабильности, противостоять "лагерной конфронтации" и развязыванию новой холодной войны, а также придерживаться принципов открытости, инклюзивности и совместного развития", - приводит его слова МИД КНР.