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Советник Байдена посетит Израиль для деэскалации конфликта с "Хезболлой"

Советник Байдена посетит Израиль для деэскалации конфликта с "Хезболлой" Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн отправится сегодня в Израиль, для принятия мер по избеганию дальнейшей эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".
Другие страны
17 июня 2024 г. 09:45
Советник Байдена посетит Израиль для деэскалации конфликта с Хезболлой

Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн отправится сегодня в Израиль, для принятия мер по избеганию дальнейшей эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил официальный представитель Белого дома.

Отметим, что утром 17 июня границу Израиля пересекла подозрительная воздушная цель, после чего в стране сработали системы противовоздушной обороны, которые перехватили неизвестный объект над акваторией моря на севере государства.

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Версия на английском языке Biden's advisor heads to Israel to defuse tensions with Hezbollah

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