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Более 1000 врачей в Южной Корее попадут под следствие по подозрению в коррупционных махинациях

Более 1000 врачей в Южной Корее попадут под следствие по подозрению в коррупционных махинациях Полиция Южной Кореи начнет расследование в отношении более чем 1000 врачей, подозреваемых в получении незаконных откатов от производителя лекарств.
Другие страны
17 июня 2024 г. 09:51
Более 1000 врачей в Южной Корее попадут под следствие по подозрению в коррупционных махинациях

Полиция Южной Кореи начнет расследование в отношении более чем 1000 врачей, подозреваемых в получении незаконных откатов от производителя лекарств.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на полицию Сеула.

Полиция подтвердила обстоятельства, указывающие на то, что врачи получали "откаты" наличными от нескольких миллионов до десятков миллионов вон на человека, от компании Korean Drug Co.

Сообщается, что в скором времени начнется расследование в отношении подозреваемых врачей, многие из которых могут быть привлечены к официальному расследованию в зависимости от их показаний по поводу полученных ими взяток.

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