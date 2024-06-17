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СМИ: Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал

СМИ: Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал Китай продолжает увеличивать число ядерных боеголовок, и к 2030 году может сравняться с США и Россией.
Другие страны
17 июня 2024 г. 10:17
СМИ: Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал

Китай продолжает увеличивать число ядерных боеголовок, и к 2030 году может сравняться с США и Россией.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

"Институт оценивает, что к 2030 году китайский арсенал активных межконтинентальных ядерных ракет может вырасти до уровня американских и российских вооружений", - говорится в публикации.

По оценкам института, в 2023 году китайские запасы ядерного оружия выросли с 410 до примерно 500 боеголовок, находящихся в боевой готовности.

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Версия на английском языке China rapidly expanding nuclear arsenal, media reports say

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