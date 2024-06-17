СМИ: Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен

Лидеры стран ЕС выскажутся в пользу продления полномочий главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на неформальной встрече в Брюсселе в понедельник вечером.

Лидеры стран ЕС выскажутся в пользу продления полномочий главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на неформальной встрече в Брюсселе в понедельник вечером.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Financial Times.

"Лидеры ЕС планируют высказаться в пользу продления полномочий Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок как председателя Европейской комиссии в понедельник вечером", - пишет газета.

Отмечается, что эта неформальная встреча должна стать своего рода прелюдией к формальному саммиту 27-28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение по новому главе ЕК.

По данным источников газеты, на неформальной встрече в Брюсселе будут также обсуждаться кандидатуры на должности главы Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.