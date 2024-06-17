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В Японии уровень поддержки правящей партии впервые упал ниже отметки 20%

В Японии уровень поддержки правящей партии впервые упал ниже отметки 20% Политику правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии поддержали лишь 19% участников общенационального опроса общественного мнения.
Другие страны
17 июня 2024 г. 09:29
В Японии уровень поддержки правящей партии впервые упал ниже отметки 20%

Политику правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии поддержали лишь 19% участников общенационального опроса общественного мнения.

Как передает Report со ссылкой на газету Asahi, ниже черты в 20% этот показатель упал впервые с апреля 2001 года.

В мае в ходе предыдущего опроса в поддержку ЛДП высказались 24% респондентов.

64% опрошенных сейчас заявили также, что не одобряют политику нынешнего японского правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой. В ходе предыдущего исследования этот показатель был на уровне 62%.

Рейтинг правящей партии упал на фоне недавних скандалов, связанных с обвинениями в адрес членов ЛДП о присвоении части политических пожертвований, поступающих в основном от бизнеса.

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