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Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море

Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море Китайское судно и филиппинское судно снабжения столкнулись в понедельник возле спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.
Другие страны
17 июня 2024 г. 10:00
Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море

Китайское судно и филиппинское судно снабжения столкнулись в понедельник возле спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

Как передает Report, об этом сообщила береговая охрана Китая.

Филиппинский корабль снабжения вошел в воды возле Второй отмели Томаса, затопленного рифа на островах Спратли, являющегося частью территории, на которую претендуют несколько стран.

Береговая охрана КНР отметила в социальной сети WeChat, что филиппинское судно снабжения проигнорировало неоднократные предупреждения Китая, и опасно приблизилось к китайскому судну.

"Филиппины несут полную ответственность за это", - добавили в ведомстве.

Филиппины заявляют, что мелководье менее чем в 200 морских милях от их побережья, находится в пределах их международно признанной исключительной экономической зоны.

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Версия на английском языке Chinese and Philippine vessels collide in South China Sea

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