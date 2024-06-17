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Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС

Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военную операцию в Рафахе до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС в этом городе.
Другие страны
17 июня 2024 г. 10:57
Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военную операцию в Рафахе до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС в этом городе.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил глава Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман.

"Наш долг заключается в том, чтобы продолжать двигаться вперед. И мы продолжим это делать до тех пор, пока не разобьем ее", - приводит слова газета.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о введении локальной тактической паузы в боевых действиях в южной части анклава с 08:00 до 19:00 в гуманитарных целях.

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