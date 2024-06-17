Иран наращивает экспортный потенциал в производстве солнечных панелей

Запустив собственную производственную линию солнечных панелей мощностью 1 800 мегаватт, Иран присоединился к ряду немногих стран-производителей данной продукции с экспортным потенциалом.

Запустив собственную производственную линию солнечных панелей мощностью 1 800 мегаватт, Иран присоединился к ряду немногих стран-производителей данной продукции с экспортным потенциалом.

Как передает Report , об этом сообщают иранские СМИ.

"Мы стремимся к развитию полного цикла производства солнечных панелей - от создания с нуля до готовой продукции. Ранее у нас уже была линия по производству панелей мощностью 500 мегаватт в год, и теперь мы готовы запустить еще две линии по 900 мегаватт каждая. В общей сложности производственная мощность солнечных панелей в Иране достигнет 2 300 мегаватт в год", - сообщил гендиректор иранской компании по производству солнечных панелей Джамшид Паджухан.

По его словам, основными материалами для производства служат стекло, этиленвинилацетат (ЭВА) и солнечные элементы.

Также Паджухан добавил, что наращивание производственных мощностей должно удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке электроэнергии, а также повысить экспортный потенциал Ирана.

"Наши основные конкуренты на международных рынках - китайцы, у которых низкие затраты благодаря их высоким производственным мощностям. Кроме того, у них есть полная цепочка производства, что позволяет им обеспечить выпуск конечного продукта. Наша основная цель - создать полную цепочку производства солнечных панелей мощностью 8 тысяч мегаватт с упором на регионы Макрана, чтобы достичь наших целей по экспорту", - отметил он.

Также он подчеркнул, что Иран производит самые современные солнечные панели в мире на 60% дешевле зарубежных аналогов.