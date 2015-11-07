​На юге Нигерии задержаны 83 сепаратиста

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Нигерии арестовала 83 членов сепаратистского движения за отделение Биафры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это произошло во время протестов против задержания их лидера Ннамди Кану.

Стражи порядка задержали 78 мужчин и пять женщин в городе Йенагоа, столице штата Байельса на юге Нигерии. Они обвиняются в попытках "посеять хаос и разжечь волнения" в обществе.

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов еще как минимум в четырех районах.