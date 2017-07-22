На юге Филиппин продлили военное положение

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Филиппинские парламентарии одобрили продление военного положения на юге страны до 31 декабря 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент Филиппин Родриго Дутерте попросил парламент продлить военное положение на юге Филиппин.

В ходе совместной сессии обеих палат Конгресса 261 депутат проголосовал за продление, 18 против. Всего на заседании присутствовали 279 законодателей.

Напомним, что филиппинская армия проводит широкомасштабные операции против террористических организаций на юге страны.