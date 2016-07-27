​На юг Китая обрушился тайфун Миринаэ

Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Третий в этом году в Китае тайфун Миринаэ (Mirinae) во вторник ночью достиг южнокитайской островной провинции Хайнань, вынудив власти объявить штормовое предупреждение.

Как сообщает Report со ссылкой на Синьхуа, тайфун достиг уезда Дунгао во вторник в 23.20 по местному времени, максимальная скорость ветра достигала 100 километров в час.

Сообщается, что накануне шторма более 25 тысяч рыболовных шхун вернулись из моря в гавань. Также приостановлено хождение всех пассажирских судов между Хайнанем и провинцией Гуандун.

Сообщается, что тайфун принесет с собой штормовой ветер и проливные дожди на остров Хайнань, полуостров Лэйчжоу, провинцию Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район.