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На востоке Ливии закрываются нефтяные терминалы

На востоке Ливии закрываются нефтяные терминалы
Нефтяные терминалы на востоке Ливии закрываются

Нефтяные терминалы на востоке Ливии закрываются, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Из-за их закрытия экспорт ливийской нефти может сократиться практически вдвое, сейчас он составляет около 1,3 млн. баррелей в день.

Объекты были закрыты на территориях, подконтрольных фельдмаршалу Халифе Хафтару, являющемуся командующим Ливийской национальной армии (ЛНА). По информации источников , к закрытию портов призывали представители местных племен в знак протеста против действий Правительства национального согласия (ПНС).

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии уже заявила, что в случае закрытия нефтяных терминалов добыча сырья будет приостановлена, что приведет к значительным потерям для бюджета страны. Если будут закрыты порты, то добычу придется снизить или остановить полностью, когда хранилища будут заполнены, предупреждают в NOC.

"Сектор нефти и газа - это жизнь для экономики Ливии, а также единственный источник дохода ливийского народа. Кроме того, нефтяные объекты являются собственностью ливийского народа, и они не должны служить в качестве документа для политических переговоров", - говорится в сообщении корпорации.

На данный момент, открытым остается пока только один порт — Зувейтин.

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