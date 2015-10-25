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    ​На востоке Индии автобус упал в ущелье, погибли 10 человек

    Инцидент произошел в южной части штата Мизорам

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Автобус упал в субботу вечером в ущелье на востоке Индии.

    Как передает Report со ссылкой на Indian Express, погибли по меньшей мере 10 человек, девять пострадали.

    Инцидент произошел в южной части штата Мизорам. Спасательные работы на месте происшествия продолжались всю ночь. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

    По предварительным данным полиции, водитель автобуса пытался избежать столкновения с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе, что и стало причиной аварии.

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