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    На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв, 20 человек ранены

    Военные пока воздерживаются от официальных заявлений

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Более 20 человек получили ранения  в результате взрыва на военной базе в южнокорейском городе Ульсан, который находится в 410 км к юго-востоку от Сеула, cообщает Report со ссылкой на агентство Рёнхап.

    Причина взрыва пока неизвестна. Все раненые, многие с ожогами, — солдаты южнокорейской армии, были доставлены в госпитали.

    Никаких учений во время инцидента не проводилось. Военные пока воздерживаются от официальных заявлений.

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