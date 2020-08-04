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На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба Четыре человека получили ранения при стрельбе в американском городе Лос-Анджелес, двое в критическом состоянии
Другие страны
4 августа 2020 г. 16:11
На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба

Четыре человека получили ранения при стрельбе в американском городе Лос-Анджелес, двое в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пожарная служба города.

"Пожарный департамент Лос-Анджелеса получил информацию о стрельбе. Было обнаружено трое раненых взрослых, им оказали помощь и доставили в местные больницы", - говорится в заявлении.

Пожарные отметили, что двое находятся в критическом состоянии, третий пострадавший – в тяжелом.

Также ранен был еще один человек, который убегал с места происшествия. У него ранено запястье, увечье нанесено не из огнестрельного оружия.

По информации местного телеканала CBS Los Angeles, по этому адресу проходила вечеринка, которую организовал игрок Национальной футбольной лиги США. В большом особняке собрались несколько десятков человек. Собираться в большие группы в городе запрещено из-за ситуации с коронавирусом. На место прибыли полицейские.
 

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