 Наверх

На Шри-Ланке в день выборов обстреляли колонну избирателей-мусульман

На Шри-Ланке в день выборов обстреляли колонну избирателей-мусульман

Группа вооружённых неизвестных  cегодня утром атаковала из огнестрельного орудия колонну автобусов, в которой для голосования на выборах президента Шри-Ланки ехали члены местной мусульманской общины. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция островной республики.

Согласно данным, инцидент произошёл в северо-западной части страны незадолго до открытия избирательных участков. Установив дорожные блоки, злоумышленники напали на колонну из более чем ста автобусов. Они также забрасывали их камнями и жги шины на дороге, не давая автомобилям добраться до пункта назначения.Полиция ведёт поиски преступников. После случившегося в целях охраны порядка в крупных городах Шри-Ланки были развёрнуты дополнительные подразделения армии.В субботу в Шри-Ланке проходят президентские выборы. В них принимают участие почти 16 миллионов избирателей, голосование проходит в 22 округах. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!