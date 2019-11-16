На Шри-Ланке в день выборов обстреляли колонну избирателей-мусульман

Группа вооружённых неизвестных cегодня утром атаковала из огнестрельного орудия колонну автобусов, в которой для голосования на выборах президента Шри-Ланки ехали члены местной мусульманской общины. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция островной республики.

Согласно данным, инцидент произошёл в северо-западной части страны незадолго до открытия избирательных участков. Установив дорожные блоки, злоумышленники напали на колонну из более чем ста автобусов. Они также забрасывали их камнями и жги шины на дороге, не давая автомобилям добраться до пункта назначения.Полиция ведёт поиски преступников. После случившегося в целях охраны порядка в крупных городах Шри-Ланки были развёрнуты дополнительные подразделения армии.В субботу в Шри-Ланке проходят президентские выборы. В них принимают участие почти 16 миллионов избирателей, голосование проходит в 22 округах.